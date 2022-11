Les Ados et les écrans Salle Concillon – Balbigny Balbigny Catégories d’évènement: Balbigny

Loire

Les Ados et les écrans Salle Concillon – Balbigny, 29 novembre 2022, Balbigny. Les Ados et les écrans Mardi 29 novembre, 18h30 Salle Concillon – Balbigny

Gratuit, entrée libre

Une conférence-débat sur le thème des écrans, proposée par la Communauté de Communes de Forez-Est, animée par la Ligue de l’Enseignement Salle Concillon – Balbigny Rue du four à chaux 42510 Balbigny Balbigny 42510 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Conférence-débat mardi 29 novembre 2022 à 18h30 salle Concillon à Balbigny : Les ados et les écrans Dans le cadre des actions parentalité organisées sur le territoire de la Communauté de Communes de Forez-Est, nous vous proposons une conférence-débat sur le thème des écrans.

Les écrans peuvent aussi être vos alliés !

Venez découvrir comment…. Conférence animée par la Ligue de l’enseignement.

➡ Gratuit, entrée libre. ? Renseignements : 04 77 54 28 99

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-29T18:30:00+01:00

2022-11-29T20:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Balbigny, Loire Autres Lieu Salle Concillon - Balbigny Adresse Rue du four à chaux 42510 Balbigny Ville Balbigny lieuville Salle Concillon - Balbigny Balbigny Departement Loire

