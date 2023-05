Conférence sur le patrimoine des communes de Sainte-Marie-du-Bois et de Rennes-en-Grenouilles le mardi 16 mai, 20h Salle commune de Sainte-Marie-du-Bois Sainte-Marie-du-Bois Catégories d’Évènement: Mayenne

Sainte-Marie-du-Bois Conférence sur le patrimoine des communes de Sainte-Marie-du-Bois et de Rennes-en-Grenouilles le mardi 16 mai, 20h Salle commune de Sainte-Marie-du-Bois, 16 mai 2023, Sainte-Marie-du-Bois. Conférence sur le patrimoine des communes de Sainte-Marie-du-Bois et de Rennes-en-Grenouilles le mardi 16 mai, 20h Mardi 16 mai, 20h00 Salle commune de Sainte-Marie-du-Bois Entrée libre Commencé en 2017, l’inventaire du patrimoine de l’ancien canton de Lassay-les-Châteaux, mené par la Région des Pays de la Loire et le Département de la Mayenne, s’est concrétisé en 2022 avec la publication de l’ouvrage Lassay aux confins du Maine. De châteaux en pressoirs, en co-édition 303 – Région des Pays de la Loire.

Les dernières rencontres auront lieu : – mardi 16 mai, 20h, salle commune de Sainte-Marie-du-Bois : conférence de restitution sur le patrimoine des communes de Sainte-Marie-du-Bois et de Rennes-en-Grenouilles. – mercredi 7 juin, 20h, salle multifonction de Lassay : conférence de restitution sur le patrimoine du bourg de Lassay, et des anciennes communes de Lassay et de Courberie. Salle commune de Sainte-Marie-du-Bois 11 Rue Jacques-François Dujarié, 53110 Sainte-Marie-du-Bois Sainte-Marie-du-Bois 53110 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.patrimoine.paysdelaloire.fr/actualites/toutes-les-actualites/detail-de-lactu/actualites/lassay-aux-confins-du-maine-de-chateaux-en-pressoirs-publication-expositions/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

