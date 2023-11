Danses bresiliennes et Forró Salle Communautaire ESCDD, Die (26), 12 décembre 2023, .

Danses bresiliennes et Forró Mardi 12 décembre, 12h30 Salle Communautaire ESCDD, Die (26) libre

Cours hebdomadaires de danses bresiliennes et forró tous les mardis de 12h30 à 14h430 dans la salle communautaire de l’Espace Social et Culturel Du Diois 3 Place de l’évêché 26150 Die

Avec Carolina et Andreas

Contact : 06 68 14 69 99

Pour tout age et tout niveau. Venez apprendre ou approfondir vos connaissances en danse avec nous dans la joie et la bonne humeur.

À travers des jeux, des rythmes et des pas, nous allons explorer des danses traditionnelles et populaires de plusieurs régions du Brésil comme le Côco, le Jongo, le Samba, le Bumba Meu Boi, le Tambor de Crioula, le Frevo, le Maculelê. Et on travaillera les bases et les figures du Forró, danse de couple du Nord-Est du Brésil.

Venez faire une séance d’essai en étant adhérent.e à l’Espace Social et Culturel Du Diois. L’inscription se fait auprès de l’ESCDD.source : événement Danses bresiliennes et Forró publié sur AgendaTrad

Salle Communautaire ESCDD, Die (26) 3, Place de L Hôtel de ville

Salle Communautaire ESCDD, 26150 Die, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46681 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T12:30:00+01:00 – 2023-12-12T16:30:00+01:00

2023-12-12T12:30:00+01:00 – 2023-12-12T16:30:00+01:00

nivernais atelier