avec Le Per’Cordanche Salle communautaire des Castors, Buxerolles (86) 18, Rue des Écoles Salle communautaire des Castors, 86180 Buxerolles, France [{« link »: « http://percordanche.free.fr »}, {« link »: « https://folkxygene.webnode.fr/ »}, {« link »: « mailto:compagnonsclairf@free.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/38897 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Bal Folk avec le groupe Le Per’Cordanche – dernier bal du groupe qui prend sa retraite ;-) – Salle des Castors – Buxerolles – 21h Stage « Bourrées » avec Etienne et Morgane du groupe Folk’Xygène Accueil 14h00 – Stage de 14h30 à 18h00 Niveau : débutant et confirmé (connaissance du pas de bourrée préférable) Renseignements et inscriptions : compagnonsclairf@free.fr par téléphone : 0549570188 / 0608512690 TarifsStage et bal : 20 €Stage seul : 15 €Bal seul : 8 € source : événement Stage – Bal Folk avec Le Per’Cordanche publié sur AgendaTrad

