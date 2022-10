Transformation d’une salle communale : objectif « presque zéro énergie » Salle communale Vallérargues Catégories d’évènement: Gard

Transformation d’une salle communale : objectif « presque zéro énergie » Salle communale, 3 novembre 2022, Vallérargues. Transformation d’une salle communale : objectif « presque zéro énergie » Jeudi 3 novembre, 15h30 Salle communale

Gratuit. Sur inscription. Lieu de RDV communiqué lors de l’inscription.

Journées nationales de l’architecture handicap moteur mi Salle communale salle communale, 30580 Vallerargues Vallérargues 30580 Gard Occitanie Une salle modifiée par l’adjonction d’une serre pour chauffer en hiver et d’une cheminée solaire pour le rafraichissement estival.

Les principes bioclimatiques seront exposés lors de la visite par l’architecte.

