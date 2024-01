Festillésime41 « Hommage à Barbara » à Trôo Salle communale Troo, samedi 23 mars 2024.

Troo Loir-et-Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-03-23

fin : 2024-03-23

Naty Naïs et Tiphaine Lacrampe. L’une, chanteuse et comédienne, revêt en voix une forte proximité avec Barbara. L’autre, musicienne et comédienne, est poly-instrumentiste. Elle navigue entre musiques anciennes, jazz et improvisation, et offre ici des arrangements musicaux riches et lumineux.

La commune de Trôo présente Hommage à Barbara. Avec Nathalie Chouteau, Naty Naïs et Tiphaine Lacrampe. L’une, chanteuse et comédienne, revêt en voix une forte proximité avec Barbara. L’autre, musicienne et comédienne, est poly-instrumentiste. Elle navigue entre musiques anciennes, jazz et improvisation, et offre ici des arrangements musicaux riches et lumineux. La mise en scène parcourt la vie de Barbara et ses chansons dans une ambiance intime et chaleureuse. Il fallait le souffle de deux voix et un véritable talent instrumentiste pour ressusciter la flamme de Barbara.

2 EUR.

Salle communale

Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire mairietroo@orange.fr



Mise à jour le 2024-01-11 par OT de Vendome – Territoires Vendomois