Théâtre d’Automne : Le drôle de cabaret de Raoul et Figaro Salle Communale Torcy-le-Grand, 13 octobre 2023, Torcy-le-Grand.

Torcy-le-Grand,Seine-Maritime

Le célèbre grand magicien Figaro vous présente son célèbre grand cabaret magique accompagné de son stagiaire dévoué mais maladroit : Raoul.

Si les numéros de Figaro sont bien rodés, les bêtises de Raoul peuvent elles aussi provoquer des surprises !

Et quand les objets décident de n’en faire qu’à leurs têtes, il faudra des trésors d’habileté aux artistes pour sauver le spectacle !

Un spectacle de la Compagnie Etincelle Bouillasse

Spectacle tout public.

Durée : 55min.

2023-10-13 20:00:00 fin : 2023-10-13 . .

Salle Communale

Torcy-le-Grand 76590 Seine-Maritime Normandie



The famous grand magician Figaro presents his famous grand magic cabaret accompanied by his devoted but clumsy trainee: Raoul.

Figaro’s tricks may be well-honed, but Raoul’s clumsiness can also lead to surprises!

And when the objects decide to do as they please, the artists will need all their skill to save the show!

A show by Compagnie Etincelle Bouillasse

Show for all audiences.

Running time: 55min

El famoso gran mago Fígaro presenta su famoso cabaret de magia acompañado de su devoto pero torpe aprendiz: Raoul.

Puede que los trucos de Fígaro estén bien perfeccionados, ¡pero la torpeza de Raoul también puede dar lugar a sorpresas!

Y cuando los objetos decidan hacer lo que les plazca, ¡los artistas necesitarán toda su habilidad para salvar el espectáculo!

Un espectáculo de la compañía Etincelle Bouillasse

Espectáculo para todos los públicos.

Duración: 55 minutos

Der berühmte große Zauberer Figaro präsentiert Ihnen sein berühmtes großes magisches Kabarett in Begleitung seines engagierten, aber ungeschickten Praktikanten: Raoul.

Figaros Nummern sind zwar gut einstudiert, aber auch Raouls Dummheiten können für Überraschungen sorgen!

Und wenn die Gegenstände beschließen, zu tun, was sie wollen, brauchen die Künstler viel Geschick, um die Show zu retten!

Eine Aufführung der Compagnie Etincelle Bouillasse

Aufführung für alle Altersgruppen.

Dauer: 55min

Mise à jour le 2023-08-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche