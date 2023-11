Le duo Luna-Tic revisite « Antigone » Salle communale – Satigny Satigny Catégorie d’Évènement: Satigny Le duo Luna-Tic revisite « Antigone » Salle communale – Satigny Satigny, 19 novembre 2023, Satigny. Le duo Luna-Tic revisite « Antigone » Dimanche 19 novembre, 17h00 Salle communale – Satigny Plein tarif CHF 15.-, Tarif réduit (AVS, AI, enfants) CHF 8.- Théâtre comique Olli et Claire se plongent dans un grand classique du théâtre : Antigone de Sophocle. Fascinées par cette grande héroïne qui a donné sa vie au nom de l’Humanité, elles vont se glisser dans sa peau, savourer ses mots et ses actes en y ajou-tant quelques notes de musique. Le piano va devenir une antiquité, les chansons un peu plus grecques, leur complicité dramatique et leur jeu terriblement tragique. Salle communale – Satigny 17 rampe de Choully Satigny 1242 Satigny Genève Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

