Sartilly-Baie-Bocage Circuit : promenade guidée cueillette et dégustation de plantes sauvages comestibles Salle communale Sartilly-Baie-Bocage, 17 septembre 2023, Sartilly-Baie-Bocage. Circuit : promenade guidée cueillette et dégustation de plantes sauvages comestibles Dimanche 17 septembre, 15h00 Salle communale Durée 1h15, RDV salle communale. Dans un premier temps, découverte et cueillette de plantes sauvages comestibles (plantain, achillée millefeuille, berce, lamier, silène, épiaire, etc.) pendant 45 minutes puis préparation et dégustation de blinis salés avec la cueillette. Salle communale Rue de l’église, La Rochelle-Normande, 50530 Sartilly-Baie-Bocage Sartilly-Baie-Bocage 50530 La Rochelle-Normande Manche Normandie 06 73 41 19 43 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Manche, Sartilly-Baie-Bocage Autres Lieu Salle communale Adresse Rue de l'église, La Rochelle-Normande, 50530 Sartilly-Baie-Bocage Ville Sartilly-Baie-Bocage Departement Manche

