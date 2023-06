Démonstrations de métiers d’antan Salle communale Sartilly-Baie-Bocage Sartilly-Baie-Bocage Catégories d’Évènement: Manche

Démonstrations de métiers d'antan

16 et 17 septembre

Présentation sous barnum de 4 métiers d'antan avec démonstrations : feutrière, tricoteuse, brodeuse, vannière (raphia).

Salle communale
Rue de l'église, La Rochelle-Normande, 50530 Sartilly-Baie-Bocage
Sartilly-Baie-Bocage 50530 La Rochelle-Normande
Manche
Normandie

06 73 41 19 43

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

