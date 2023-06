Exposition patrimoniale Salle communale Sartilly-Baie-Bocage, 16 septembre 2023, Sartilly-Baie-Bocage.

Exposition patrimoniale 16 et 17 septembre Salle communale

Présentation des soldats rochelais, Morts pour la France lors de la 1ère guerre mondiale, des marins ayant vécu à La Rochelle Normande, du résistant Jean-Marie Cessou, de la vie associative rochelaise depuis 40 ans, de la fontaine St Méen et de la chapelle St Nicolas dont il ne reste plus de trace et exposition de vieux téléphones.

Salle communale Rue de l’église, La Rochelle-Normande, 50530 Sartilly-Baie-Bocage Sartilly-Baie-Bocage 50530 La Rochelle-Normande Manche Normandie 06 73 41 19 43

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Jean-Pierre Lucas