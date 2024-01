LOTO SALLE COMMUNALE Saint-Vidal, dimanche 21 janvier 2024.

Saint-Vidal Haute-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 13:30:00

fin : 2024-01-21 17:00:00

21 janvier à partir de 13h30, aura lieu le LOTO organisé par l’ AS Saint-Vidal.

Venez passer un moment convivial en famille ou entre amis et tentez de gagner de nombreux lots. Le carton 3€, 4 cartons 10€, 10 cartons 20€

Buvette et restauration sur place

SALLE COMMUNALE

Saint-Vidal 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



