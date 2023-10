CONCERT SUDAVBAND – BIG BAND Salle communale Saint-Pierre-des-Tripiers, 25 novembre 2023, Saint-Pierre-des-Tripiers.

Saint-Pierre-des-Tripiers,Lozère

Formation musicale Big Band, le Sudavband compte 18 musiciens professionnels et amateurs accompagnés par une chanteuse et dirigés par José Terral. Trois pupitres (saxophones, trompettes et trombones) réunis autour d’une section rythmique (piano, cont….

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Salle communale

Saint-Pierre-des-Tripiers 48150 Lozère Occitanie



A musical Big Band, Sudavband comprises 18 professional and amateur musicians, accompanied by a singer and directed by José Terral. Three sections (saxophones, trumpets and trombones) are grouped around a rhythm section (piano, cont…

Sudavband es una Big Band formada por 18 músicos profesionales y aficionados, acompañados por un cantante y dirigida por José Terral. Tres secciones (saxofones, trompetas y trombones) se agrupan en torno a una sección rítmica (piano, batería y percusión).

Die Sudavband ist eine Big Band mit 18 professionellen und Amateur-Musikern, die von einer Sängerin begleitet und von José Terral geleitet werden. Drei Pulte (Saxophone, Trompeten und Posaunen), die um eine Rhythmusgruppe (Klavier, Kontrabass) herum gruppiert sind….

Mise à jour le 2023-10-28 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes 48-OT Gorges du Tarn-Causses-Cevennes