Bal trad à St-Pierre-des-Tripiers Salle communale, Saint-Pierre-des-Tripiers (48) Bal trad à St-Pierre-des-Tripiers Salle communale, Saint-Pierre-des-Tripiers (48), 20 octobre 2023, . Bal trad à St-Pierre-des-Tripiers Vendredi 20 octobre, 20h30 Salle communale, Saint-Pierre-des-Tripiers (48) 6 Sur le Causse Méjean, Petrus Anima accueille Tétras-Lyre 20h30 Atelier danses des bals trad de Lozère 21h30 Tétras-Lyre De la musique trad du Mont-Lozère avec cabrette, accordéon diatonique, vielle à roue, mais aussi hautbois du Mont-Lozère, flûtes à bec, psaltérion à archet… source : événement Bal trad à St-Pierre-des-Tripiers publié sur AgendaTrad Salle communale, Saint-Pierre-des-Tripiers (48) Salle communale, 48150 Saint-Pierre-des-Tripiers, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45006 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T20:30:00+02:00 – 2023-10-21T00:30:00+02:00

2023-10-20T20:30:00+02:00 – 2023-10-21T00:30:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Salle communale, Saint-Pierre-des-Tripiers (48) Adresse Salle communale, 48150 Saint-Pierre-des-Tripiers, France Age max 110 Lieu Ville Salle communale, Saint-Pierre-des-Tripiers (48) latitude longitude 44.226679;3.273242

Salle communale, Saint-Pierre-des-Tripiers (48) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//