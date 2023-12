Lo Printemps de l’Arribèra Salle communale Saint-Pé-de-Léren, 10 avril 2024, Saint-Pé-de-Léren.

Saint-Pé-de-Léren Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10

fin : 2024-04-13

Ce festival attendu de tous, béarnais ou non, revient en force cette année encore. Créé et organisé par l’association Chancaires de Saint Pé de Léren, ce sera le rendez-vous des jeunes et moins jeunes avec au programme : des stages de danses, de musique traditionnelle, des bals et des concerts… On attend avec impatience leur nouvelle programmation ! En aban !.

Salle communale

Saint-Pé-de-Léren 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-14 par OT Béarn des Gaves