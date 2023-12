Concert avec le groupe « SwAnglo » Salle communale Saint-Michel-Loubéjou, 3 décembre 2023, Saint-Michel-Loubéjou.

Saint-Michel-Loubéjou,Lot

Le Lieu Commun accueille dans la salle des fêtes de Saint Miche de Loubéjou le groupe de musiciens de Gramat « SwAnglo »

« SwAnglo » c’est le caillou calcaire du Quercy niché dans la chaussure cirée de la chanson française. Brassant des sonorités swing de gadjos, des échos Americana et des mélodies irlandaises. Ces 3 mousquetaires, au nombre de 4, nomadisent leur musique pour sublimer le Live. SwAnglo c’est avant tout, une aventure de potes, de rythmes, de textes poétiques, ironiques et acides comme une baie de Genièvre. Bref…Ca SwAng !.

2023-12-09 20:30:00 fin : 2023-12-09 . 10 EUR.

Salle communale

Saint-Michel-Loubéjou 46130 Lot Occitanie



Le Lieu Commun welcomes « SwAnglo », a group of musicians from Gramat, to the Saint Miche de Loubéjou village hall

« SwAnglo is the Quercy limestone nestled in the polished shoe of French chanson. Blending gadjo swing sounds, Americana echoes and Irish melodies. These 3 musketeers, 4 in number, nomadize their music to sublimate Live. SwAnglo is first and foremost an adventure of buddies, rhythms and poetic, ironic lyrics as acidic as a juniper berry. In short…it’s SwAng!

Le Lieu Commun acoge a « SwAnglo », un grupo de músicos de Gramat, en la sala del pueblo de Saint Miche de Loubéjou

« SwAnglo » es la piedra caliza del Quercy anidada en el zapato pulido de la chanson francesa. Mezcla sonidos de swing gadjo, ecos americanos y melodías irlandesas. Estos 3 mosqueteros, 4 en número, nomadan su música para sublimar el Live. SwAnglo es ante todo una aventura de mates, ritmos, letras poéticas, ironía y ácido como una baya de enebro. En resumen, ¡es SwAnglo!

Le Lieu Commun empfängt im Festsaal von Saint Miche de Loubéjou die Musikergruppe « SwAnglo » aus Gramat

« SwAnglo » ist der Kalkstein aus Quercy, der sich in den polierten Schuhen des französischen Chansons eingenistet hat. Sie brauen Swingklänge von Gadjos, Americana-Echos und irische Melodien. Die drei Musketiere, von denen es vier gibt, ziehen mit ihrer Musik umher, um Live-Auftritte zu veredeln. SwAnglo ist vor allem ein Abenteuer mit Freunden, Rhythmen, poetischen, ironischen und sauren Texten wie eine Wacholderbeere. Kurz gesagt: Es ist SwAng!

