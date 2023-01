Salon du livre : J’aime lire Salle communale Pasteur Vitry-aux-loges Catégorie d’Évènement: Vitry-aux-loges

Salon du livre : J’aime lire Salle communale Pasteur, 4 février 2023, Vitry-aux-loges. Salon du livre : J’aime lire 4 et 5 février Salle communale Pasteur Deux jours de folie autour du livre et de l’amour Salle communale Pasteur Vitry-aux-loges Vitry-aux-loges auteur, peintres, photographe…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T09:00:00+01:00

2023-02-05T17:00:00+01:00 pixabay

Détails Catégorie d’Évènement: Vitry-aux-loges Autres Lieu Salle communale Pasteur Adresse Vitry-aux-loges Ville Vitry-aux-loges lieuville Salle communale Pasteur Vitry-aux-loges

Salle communale Pasteur Vitry-aux-loges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitry-aux-loges/

Salon du livre : J’aime lire Salle communale Pasteur 2023-02-04 was last modified: by Salon du livre : J’aime lire Salle communale Pasteur Salle communale Pasteur 4 février 2023 Salle communale Pasteur Vitry-aux-loges Vitry-aux-loges

Vitry-aux-loges