Mozart de rire ! Salle Communale, Onex Onex, 21 avril 2024, Onex.

Mozart de rire ! Dimanche 21 avril 2024, 16h00 Salle Communale, Onex Adulte : CHF 20.- / Enfant : CHF 15.-

Intéresser un large public à la musique classique et surtout l’audience la plus exigeante qui soit, les enfants, n’est de loin pas une mince affaire. L’Orchestre de Chambre de Genève (OCG) s’est pourtant lancé ce défi, car partager sa passion et la beauté de cet art fait partie de son identité. Pour y parvenir, les musicien·ne·s ont concocté un spectacle musical drôle et ludique, « Mozart de rire », basé sur deux oeuvres de l’un des plus grands compositeurs de musique classique de l’histoire, Mozart.

Un quatuor à cordes ainsi que deux cornistes (dont un chante également) interprètent notamment l’air de « Per pietà, ben mio, perdona » tiré de Così fan tutte ainsi que la Plaisanterie musicale K. 522 et en profitent pour jouer et interagir avec les spectateur·rice·s en présentant leurs instruments.

Le spectacle réserve de nombreuses surprises et promet de présenter la musique classique sous un autre angle, humoristique cette fois. Comme quoi, même Mozart peut faire rire aux éclats !

Salle Communale, Onex 131 route de Chancy Onex 1213 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-21T16:00:00+02:00 – 2024-04-21T17:00:00+02:00

