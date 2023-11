Vole Eddie Vole Salle Communale, Onex Onex, 19 mars 2024, Onex.

Vole Eddie Vole Mardi 19 mars 2024, 20h00 Salle Communale, Onex Dès CHF 20.-

Vole Eddie Vole, le 5ème spectacle de la compagnie C’est pas du jeu, raconte l’histoire folle de Michael Edwards, alias Eddie the Eagle, un jeune anglais issu des classes populaires, prêt à tout pour réaliser son rêve d’enfant : participer aux Jeux Olympiques d’hiver de 1988 pour le Royaume-Uni. Eddie va prendre son envol et se donner les moyens d’y parvenir. Drôle, touchant, Eddie vous emmènera avec lui dans ce combat qui n’est de loin pas gagné d’avance … Rien n’est impossible.

Si l’on a des rêves, il faut les poursuivre et se donner les moyens de les réaliser. Antoine de Saint-Exupéry a écrit : « Fais de ta vie un rêve et d’un rêve une réalité. » Eddie a fait de cette pensée son quotidien et s’est fait pousser des ailes envers et contre tous. Le destin fou de ce jeune anglais, nous pousse à croire en nos rêves d’enfants. Le jeu frais des comédien·ne·s Benjamin Lhommas, Sophie Accard et Léonard Prain vous embarque dans cette épopée vraie et inspirante.

Et si vous osiez réaliser vos rêves ? Nous vous invitons à vous envoler avec lui.

