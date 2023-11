Le Bibliothécaire Salle Communale, Onex Onex, 3 mars 2024, Onex.

Le Bibliothécaire Dimanche 3 mars 2024, 16h00 Salle Communale, Onex Adulte : CHF 20.- / Enfant : CHF 15.-

Hippolyte, artiste multidisciplinaire, dans la peau de Paul Émile Dumoulin, bibliothécaire drôle et maladroit, leur ouvre la porte de sa caverne d’Ali Baba, son lieu de travail, mais aussi lieu de tous les possibles, sa bibliothèque. Il n’y fait pas que son métier, il vit les histoires des livres qu’il range et dont il s’occupe avec passion. Il revêt ainsi les costumes les plus diversifiés et se transforme à volonté, qu’il s’agisse d’un roman d’amour ou d’aventure, que les personnages soient des humains ou des animaux.

Avec drôlerie, il vogue à travers les récits en jonglant, en chantant, en faisant des acrobaties sur le mat chinois installé sur scène. Un spectacle décalé et interactif avec la vocation de réveiller l’intérêt pour la lecture et pour vivre autant d’aventures que ce bibliothécaire attachant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-03T16:00:00+01:00 – 2024-03-03T16:50:00+01:00

Le bibliothécaire