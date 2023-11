Coupures Salle Communale, Onex Onex, 15 février 2024, Onex.

Coupures Jeudi 15 février 2024, 20h00 Salle Communale, Onex Dès CHF 22.-

Coupures, 3ème spectacle de la compagnie La Poursuite du Bleu, implique le public dès le début. L’assistance est interpellée, puis happée dans cette histoire d’actualité sans avoir pu donner son avis. Demande-t-on vraiment l’opinion du public ? Respecte-t-on ses choix ?

Le décor est posé, la satire peut commencer. Avec beaucoup d’ironie, la pièce nous emmène dans un village dont le maire écologiste engagé est en proie à un dilemme. Frédéric, agriculteur et père de famille, se voit offrir un pactole qui pourrait sauver son exploitation. La condition : poser des antennes relais sur sa commune. Les habitants y sont clairement opposés et lui aussi. Pourtant, il va finir par céder.

Coupures est une pièce qui pousse à réfléchir sur des thèmes importants de notre monde sur le mode de la comédie. Il est question du débat démocratique ainsi que de l’avenir de notre planète. Coupures mène le public à prendre position, à réagir et à entrer dans la pièce. Vous indignerez-vous ?

Salle Communale, Onex 131 route de Chancy Onex 1213 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-15T20:00:00+01:00 – 2024-02-15T21:30:00+01:00

