Danlor – L’insolent Roland Garros Mardi 6 février 2024, 20h00 Salle Communale, Onex Dès CHF 20.-

Mais qui était donc en réalité Roland Garros, surnommé Danlor ? Il a donné son nom aux Internationaux de France de tennis. Toutefois, il n’est pas vraiment un sportif, même s’il est doté de l’esprit de compétition et de la persévérance des champion·ne·s. L’insolence et le goût de l’aventure vont le pousser à réaliser son rêve de devenir aviateur, même si à son époque, au début du 20ème siècle, l’automobile et l’aviation n’en sont qu’à leurs balbutiements. Il sera le premier à traverser la mer Méditerranée en volant !

Ce spectacle raconte l’aventure folle qu’il vivra avec ses ami·e·s pour toujours dépasser ses limites, aller plus vite, plus haut et plus loin. Danlor marquera l’histoire, mais à quel prix ? Les spectateur·rice·s prennent leur envol et l’accompagnent dans ses loopings et ses acrobaties aériennes. Des roues de vélos deviennent des hélices, la scène se transforme en une piste de décollage. Un spectacle pour les rêveur·se·s de l’impossible à ne louper sous aucun prétexte.

Salle Communale, Onex 131 route de Chancy Onex 1213 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-06T20:00:00+01:00 – 2024-02-06T21:25:00+01:00

Julie Lancien