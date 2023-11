Pièce théâtre « Sur le chemin » Salle communale Monassut-Audiracq, 1 décembre 2023, Monassut-Audiracq.

Monassut-Audiracq,Pyrénées-Atlantiques

Sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, on ne croise peut-être pas tout le monde, mais il y a des gens, qui viennent du monde entier ! Le couple hétéroclite composé de Charles et Éric dénote. Au départ ces deux papas, ont pour liens, le fait d’être beaux-frères et leur volonté de ramener à la maison leurs filles mineures : « Celles-ci sont parties sur les chemins sans leur permission !

Comment nos deux compères vont-ils traverser ce parcours estival ? Comment Charles, le chrétien « convaincu », va-t-il supporter les frasques festives d’Éric son compagnon de route ? Si pour l’un, cette quête est une corvée qui l’importune et le coupe de ses occupations professionnelles, pour l’autre c’est l’opportunité de joindre « l’utile à l’agréable » …

Une pièce de Philippe Chisné, mise en scène de Florence Larrieu, avec Henri Dhenin et Philippe Chisné.

Sur réservation..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . EUR.

Salle communale

Monassut-Audiracq 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On the roads to Santiago de Compostela, you may not meet everyone, but there are people, and they come from all over the world! Charles and Éric, a motley crew, are no exception. At the outset, these two dads are linked by their brother-in-law status and their desire to bring home their under-age daughters: « They’ve gone off on the trails without their permission!

How will our two companions get through the summer? How will Charles, the « convinced » Christian, cope with the festive antics of Eric, his fellow traveler? If for one, this quest is a chore that bothers him and takes him away from his professional occupations, for the other it’s an opportunity to combine « business with pleasure »?

A play by Philippe Chisné, directed by Florence Larrieu, with Henri Dhenin and Philippe Chisné.

Reservations required.

En los caminos a Santiago de Compostela, puede que no te encuentres con todo el mundo, pero hay gente, ¡y de todo el mundo! Charles y Éric son un grupo variopinto. Al principio, a estos dos padres les unía el hecho de ser cuñados y su deseo de traer de vuelta a casa a sus hijas menores de edad: « ¡Se han ido por los caminos sin su permiso!

¿Cómo pasarán el verano nuestros dos compañeros? ¿Cómo soportará Charles, el cristiano « convencido », las travesuras festivas de Eric, su compañero de viaje? Mientras que para uno esta búsqueda es una tarea que le molesta y le aleja de sus ocupaciones profesionales, para el otro es una oportunidad de « combinar los negocios con el placer »?

Una obra de Philippe Chisné, dirigida por Florence Larrieu, con Henri Dhenin y Philippe Chisné.

Reserva obligatoria.

Auf dem Weg nach Santiago de Compostela trifft man vielleicht nicht jeden, aber es gibt Menschen, die aus der ganzen Welt kommen! Das bunt zusammengewürfelte Paar Charles und Eric ist eine Ausnahme. Die beiden Väter verbindet, dass sie Schwager sind und dass sie ihre minderjährigen Töchter nach Hause bringen wollen: « Sie sind ohne ihre Erlaubnis auf den Weg gegangen!

Wie werden unsere beiden Freunde diese sommerliche Reise überstehen? Wie wird Charles, der « überzeugte » Christ, die festlichen Eskapaden seines Weggefährten Eric ertragen? Für den einen ist diese Suche eine lästige Pflicht, die ihn von seinen beruflichen Verpflichtungen abhält, für den anderen ist es die Gelegenheit, das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden?

Ein Stück von Philippe Chisné, Inszenierung von Florence Larrieu, mit Henri Dhenin und Philippe Chisné.

Nur mit Reservierung.

