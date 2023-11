Soirée Hareng et Beaujolais Nouveau Salle communale Michel King Saint-Mards, 17 novembre 2023, Saint-Mards.

Saint-Mards,Seine-Maritime

Au menu de cette soirée conviviale :

-1 apéritif

-Hareng grillé/ pomme de terre ou rôti de porc/pomme de terre

-1 bouteille de beaujolais nouveau /4 personnes

-fromage

-dessert

Possibilité de harengs grillés ou marinés à emporter sur réservation !.

2023-11-17 20:00:00 fin : 2023-11-17 . .

Salle communale Michel King

Saint-Mards 76730 Seine-Maritime Normandie



On the menu for this convivial evening:

-1 aperitif

-Grilled herring/potato or roast pork/potato

-1 bottle of Beaujolais Nouveau /4 people

-cheese

-dessert

Grilled or marinated herring available to take away on reservation!

En el menú de esta velada de convivencia:

-1 aperitivo

-Arenque/patata a la plancha o asado de cerdo/patata

-1 botella de Beaujolais Nouveau /4 personas

-queso

-postre

Arenque a la plancha o marinado disponible para llevar ¡previa reserva!

Das Menü dieses geselligen Abends :

-1 Aperitif

-Gegrillter Hering/Kartoffel oder Schweinebraten/Kartoffel

-1 Flasche neuer Beaujolais /4 Personen

-käse

-dessert

Gegrillter oder marinierter Hering kann auf Vorbestellung auch zum Mitnehmen bestellt werden!

