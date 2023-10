Théâtre : la vie quel chantier ! Et apéritif tapas. Salle communale Mendive Catégories d’Évènement: Mendive

Pyrénées-Atlantiques Théâtre : la vie quel chantier ! Et apéritif tapas. Salle communale Mendive, 26 novembre 2023, Mendive. Mendive,Pyrénées-Atlantiques 18h, théâtre Marie Bourquin, atelier A2C2. 19h, apéritif tapas avec l’artiste..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . EUR.

Salle communale

Mendive 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



6pm, Théâtre Marie Bourquin, A2C2 workshop. 7pm, tapas aperitif with the artist. 18.00 h, teatro Marie Bourquin, taller A2C2. 19.00 h, aperitivo de tapas con el artista. 18 Uhr, Theater Marie Bourquin, Atelier A2C2. 19 Uhr, Tapas-Aperitif mit dem Künstler. Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme Pays Basque Détails Catégories d’Évènement: Mendive, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Salle communale Adresse Salle communale Ville Mendive Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Salle communale Mendive latitude longitude 43.13374;-1.13205

Salle communale Mendive Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mendive/