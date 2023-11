Salon du Livre Salle communale Marquillies Catégories d’Évènement: Marquillies

Nord Salon du Livre Salle communale Marquillies, 19 novembre 2023, Marquillies. Salon du Livre Dimanche 19 novembre, 10h00 Salle communale Entrée libre Salle communale Rue de la bourse, Marquillies Marquillies 59274 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T10:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00

2023-11-19T10:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Marquillies, Nord Autres Lieu Salle communale Adresse Rue de la bourse, Marquillies Ville Marquillies Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Salle communale Marquillies latitude longitude 50.557358;2.86674

Salle communale Marquillies Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marquillies/