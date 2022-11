Marché de Noël Salle communale Marquillies Catégories d’évènement: Marquillies

Nord

Marché de Noël Salle communale, 11 décembre 2022, Marquillies. Marché de Noël Dimanche 11 décembre, 10h00 Salle communale

Entrée libre

Marquillies en fête organise son marché de Noël ! Retrouvez plein d’idées cadeaux, d’artisanat … pour vos proches ! Salle communale Rue de la bourse, Marquillies Marquillies 59274 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-11T10:00:00+01:00

2022-12-11T18:00:00+01:00

