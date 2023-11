Soirée belote Salle communale Lasseubetat, 4 novembre 2023, Lasseubetat.

Lasseubetat,Pyrénées-Atlantiques

Le comité des fêtes de Lasseubetat propose une soirée belote.

Pour les gagnants et finalistes de chaque poule, de nombreux lots avec des produits locaux sont à gagner.

Buvette, boissons et assiettes de gâteaux sur place..

2023-11-04

Salle communale

Lasseubetat 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Lasseubetat festival committee is organizing a belote evening.

For the winners and runners-up in each pool, there are numerous prizes with local products to be won.

Refreshments, drinks and cake platters on site.

El Comité de Fiestas de Lasseubetat organiza una velada de belote.

Los ganadores y subcampeones de cada quiniela tendrán la oportunidad de ganar varios premios con productos locales.

Refrescos, bebidas y pasteles disponibles in situ.

Das Festkomitee von Lasseubetat bietet einen Belote-Abend an.

Für die Gewinner und Finalisten jedes Pools gibt es zahlreiche Preise mit lokalen Produkten zu gewinnen.

Getränke und Kuchenteller vor Ort.

