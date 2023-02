Formation à l’utilisation de la tronçonneuse en sécurité Salle communale – Lanvollon Lanvollon Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Formation à l’utilisation de la tronçonneuse en sécurité Salle communale – Lanvollon, 1 février 2023, Lanvollon. Formation à l’utilisation de la tronçonneuse en sécurité Mercredi 1 février, 09h00 Salle communale – Lanvollon Cet outil très couramment utilisé sur les exploitations s’avère dangereux si les règles élémentaires de sécurité ne sont pas respectées. Mercredi 1er février à Lanvollon

de 9h à 13h (théorie)

et de 14h à 16h45 (pratique sur le terrain) Inscription auprès de Annie BERTRAND, Animatrice du Réseau des Elus MSA

06 73 98 17 57 bertrand.annie@armorique.msa.fr

Journée gratuite et ouverte aux actifs agricoles sur inscription. Il est conseillé d’apporter sa propre tronçonneuse ainsi que des vêtements de protection individuelle (si vous en possédez). Partie théorique (la matinée) : Comment bien affûter une tronçonneuse ?

Comment abattre les arbres en situation délicate ?

Comment régler le carburateur ?

Quels sont les équipements de protection indispensables pour travailler en sécurité ? Partie pratique (l’après-midi) : L’après-midi sera consacrée à des démonstrations d’affûtage, de réglage et d’abattage sur le terrain. Plus d’information Salle communale – Lanvollon LANVOLLON 16 place du Gén de Gaulle Lanvollon 22290 Côtes-d’Armor Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

