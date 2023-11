Specatcle-Concert-conte : Bala herriko plazan : « le bal place du village » Salle communale Lacarre, 18 novembre 2023, Lacarre.

Lacarre,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de Euskararen Urtaroa : la saison de la langue basque, concert et conte.

Jean Christian à l’accordéon, Rémi à la trompette, deux musiciens, Anize traitements sonores de l’ enregistrement de 1964 bal à St Jean le Vieux , en direct, Koldo Ameztoy conteur : témoignages, anecdotes et pas mal d histoires..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Salle communale

Lacarre 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of Euskararen Urtaroa: the Basque language season, concert and storytelling.

Jean Christian on accordion, Rémi on trumpet, two musicians, Anize sound treatments of the 1964 bal recording in St Jean le Vieux, live, Koldo Ameztoy storyteller: testimonials, anecdotes and lots of stories.

En el marco de Euskararen Urtaroa: la temporada del euskera, concierto y cuentacuentos.

Jean Christian al acordeón, Rémi a la trompeta, dos músicos, Anize sonorización de la grabación del baile de 1964 en St Jean le Vieux, en directo, Koldo Ameztoy cuentacuentos: testimonios, anécdotas y muchas historias.

Im Rahmen von Euskararen Urtaroa: die Saison der baskischen Sprache, Konzert und Erzählung.

Jean Christian am Akkordeon, Rémi an der Trompete, zwei Musiker, Anize Klangbearbeitungen der Aufnahme von 1964 bal à St Jean le Vieux, live, Koldo Ameztoy als Erzähler: Zeugnisse, Anekdoten und ziemlich viele Geschichten.

