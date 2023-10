Minor Sing Salle communale Journans, 12 novembre 2023, Journans.

Minor Sing Dimanche 12 novembre, 17h30 Salle communale 10€

Voilà 15 ans que le groupe lyonnais propose des concerts de jazz manouche, gagnant un public de plus en plus nombreux. Django Reinhardt et Stéphane Grappelli veillent sur eux, mais leurs interprétations et compositions regardent vers l’avant, avec un modernisme teinté parfois de pop ou de rock. L’humour est leur marque de fabrique et n’enlève rien à leur finesse et virtuosité. Après 600 concerts en France, en Europe et 5 albums enregistrés, Minor Sing s’est forgé une solide réputation. Leur nouvel opus « Djangolympics » met en exergue la devise olympique: Citius, Altius, Fortius (plus vite, plus haut, plus fort), nous livrant un swing musclé et poétique, aux arrangements survitaminés.

Jean Lardanchet, violon – Yannick Alcocer & Laurent Vincenza, guitares – Sylvain Pourrat Contrebasse

Tarif : 10€

Réservation : 06 08 94 49 68

Salle communale de Journans

