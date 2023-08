DECOUVERTE TAI CHI CHUAN Salle communale Imling, 13 septembre 2023, Imling.

Imling,Moselle

Venez découvrir le Tai Chi Chuan le temps d’une séance découverte !. Tout public

Mercredi 2023-09-13 19:30:00 fin : 2023-09-13 21:00:00. 0 EUR.

Salle communale

Imling 57400 Moselle Grand Est



Come and discover Tai Chi Chuan during a discovery session!

¡Ven y descubre el Tai Chi Chuan por ti mismo!

Entdecken Sie Tai Chi Chuan während einer Schnupperstunde!

