Atelier de cuisine en breton autour des légumineuses Salle communale Guissény

Atelier de cuisine en breton autour des légumineuses Préparation d’un menu complet, qui sera dégusté à l’issu de l’atelier. Samedi 10 février, 09h00 Salle communale 30€/personne, 25€ (adhérents), inscription obligatoire

Dans le cadre de la journée internationale de la légumineuse, préparez un menu complet et découvrez comment utiliser cette famille d’ingrédients dans votre cuisine quotidienne.

Salle communale rue du Chanoine Rannou, Guissény Guissény 29880 Kersuloc Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 09 83 22 42 96 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 60 86 38 66 »}, {« type »: « email », « value »: « buhezin.tiarvroleon@gmail.com »}]

cuisine langue bretonne

Ti ar Vro Leon