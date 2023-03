« Bleizi Kilkenny » | Gwiseni Salle communale Guissény Catégories d’Évènement: Finistère

« Bleizi Kilkenny » | Gwiseni Salle communale, 21 mars 2023, Guissény. « Bleizi Kilkenny » | Gwiseni Mardi 21 mars, 09h45 Salle communale 2,5€ Bleizi Kilkenny Le peuple loup Un film d’animation / Irlande – États-Unis – Luxembourg / 2020 / 1h43

Réalisateurs : Tomm Moore & Ross Stewart En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière Meute des loups. Mais un jour, lors d’une battue dans la forêt, Robyn rencontre Mebh, enfant le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes. Salle communale rue du Chanoine Rannou, Guissény Guissény 29880 Kersuloc Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « tiarvroleon@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 83 22 42 96 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T09:45:00+01:00 – 2023-03-21T11:15:00+01:00

2023-03-21T09:45:00+01:00 – 2023-03-21T11:15:00+01:00 Daoulagad Breizh

