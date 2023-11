Téléthon – Randonnées Salle communale Giel-Courteilles, 3 décembre 2023, Giel-Courteilles.

Giel-Courteilles,Orne

– Randonnées VTT de 9 km et 35 km

– Marches nordiques de 5 km et 9 km

– Randonnées pédestres de 5 km et 9 km.

2023-12-03 09:00:00 fin : 2023-12-03 . .

Salle communale

Giel-Courteilles 61210 Orne Normandie



– 9 km and 35 km mountain bike tours

– Nordic Walking 5 km and 9 km

– 5 km and 9 km hikes

– Recorridos en bicicleta de montaña de 9 km y 35 km

– Marcha nórdica (5 km y 9 km)

– Paseos de 5 km y 9 km

– Mountainbike-Touren von 9 km und 35 km Länge

– Nordic Walking 5 km und 9 km

– Wanderungen von 5 km und 9 km

Mise à jour le 2023-11-22 par OT DU PAYS DE PUTANGES