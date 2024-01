Conférence «Histoire d’un site méconnu : le cirque de Moncaut à Pédéhourat» Salle communale du Rey Louvie-Juzon, vendredi 9 février 2024.

Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques

Début : 2024-02-09 18:30:00

L’association des Amis de Moncaut organise une conférence avec Jean Touyarou le 9 Février à Louvie Juzon.

Le cirque de Moncaut, dominé par les pics de Durban et Merdanson est riche d’Histoire et de biodiversité.

Comme le fut un temps la forêt de Bager, ce site est menacé par un projet de carrière…

Salle communale du Rey

Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine mailings@extranet-clubalpin.com



