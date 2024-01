Momentos Salle communale du Petit-Lancy Lancy, 14 février 2024, Lancy.

Momentos Mercredi 14 février, 20h00 Salle communale du Petit-Lancy 5 à 10 CHF

Entre tradition et modernité, Momentos bouscule les codes du flamenco traditionnel en invitant l’accordéon et d’autres sonorités rendant ainsi hommage aux origines basques de la danseuse et chorégraphe Valérie Ortiz. Entourée de 2 danseurs et 4 musiciens, elle déploie une énergie puissante et sensible.

Salle communale du Petit-Lancy Av. Louis-Bertrand 7-9 1213 Petit-Lancy Lancy 1213 Petit-Lancy Genève

