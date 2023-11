Le P’tit Cirk Cie Commun Accord Salle communale du Petit-Lancy Lancy, 16 décembre 2023, Lancy.

Le P’tit Cirk Cie Commun Accord 16 et 17 décembre Salle communale du Petit-Lancy Plein Tarif : CHF 10.-

Tarif réduit (-20ans, AVS, AI, chômeur-euse) : CHF 5.-

Tous les éléments du cirque traditionnel sont représentés, à travers un mélange des genres, propre au cirque contemporain.

A l’horizon, pas de chapiteau, pas de roulotte…Juste Elle, Lui et une valise. Cette valise c’est leur vie, leur petit cirque ! Et chaque fois qu’ils l’ouvrent, il en sort un numéro incroyable ! Entre jonglerie, magie, acrobaties, clown et poésie, ce petit cirque plein de surprises n’a rien à envier aux plus grands…

Salle communale du Petit-Lancy Av. Louis-Bertrand 7-9 1213 Petit-Lancy Lancy 1213 Petit-Lancy Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.lancy.ch/agenda/le-ptit-cirk-cie-commun-accord »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T11:00:00+01:00 – 2023-12-16T11:50:00+01:00

2023-12-17T11:00:00+01:00 – 2023-12-17T11:50:00+01:00

Claire Lafontaine