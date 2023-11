Soirée Tradadou pour Nathalie Salle communale du Garbet, Oust (09) Soirée Tradadou pour Nathalie Salle communale du Garbet, Oust (09), 18 novembre 2023, . Soirée Tradadou pour Nathalie Samedi 18 novembre, 19h00 Salle communale du Garbet, Oust (09) Au chapeau Tradadou propose cette soirée exceptionnelle de soutien à Nathalie, dans son combat contre la maladie de Charcot. Nathalie est une amie réunionaise. Alors nous proposons, pour commencer cette soirée, un repas réunionnais! Au menu: – Achard légumes – Rougail Saucisses, riz et grains – Dessert, café Prix (vin compris): Adulte : 15 €, Enfant : 10€ Ce repas sera suivi par un super bal trad, avec les musiciens de Tradadou Les bénéfices seront entièrement reversés à sa cagnotte en ligne www.lacagnottedesproches.fr/cagnotte/soutenons-nath-dans-son-combat-contre-charcot/ Venez nombreux! Réservations et paiement auprès de l’agence immobilière des Hautes Vallées à Oust au 06 45 15 29 50 (Stéphanie) source : événement Soirée Tradadou pour Nathalie publié sur AgendaTrad Salle communale du Garbet, Oust (09) 405, Cap del Pount

Salle communale du Garbet, 09140 Oust, France [{« link »: « http://www.lacagnottedesproches.fr/cagnotte/soutenons-nath-dans-son-combat-contre-charcot/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46142 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T19:00:00+01:00 – 2023-11-18T23:30:00+01:00

2023-11-18T19:00:00+01:00 – 2023-11-18T23:30:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Salle communale du Garbet, Oust (09) Adresse 405, Cap del Pount Salle communale du Garbet, 09140 Oust, France Age max 110 Lieu Ville Salle communale du Garbet, Oust (09) latitude longitude 42.874233;1.218363

Salle communale du Garbet, Oust (09) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//