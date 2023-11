Melanie de Biasio Salle communale d’Onex Onex, 13 mars 2024, Onex.

En 2019, Melanie de Biasio avait déjà envouté Onex avec son timbre particulier et sa musique atmosphérique. Elle ne chante pas, elle respire. L’oxygène qu’elle insuffle dans ses mélodies enveloppe dans un voile de délicatesse et d’émotions.

Parce qu’elle a un jour perdu sa voix, plutôt que de vivre cette épreuve comme une fatalité, elle s’en est servie pour explorer son souffle et développer ses murmures si caractéristiques. Les instruments l’accompagnent et se réunissent pour former des mélodies fortes. L’artiste et son orchestre improvisent, portés par la musique et le hasard. Si le déroulement des morceaux n’est pas convenu à l’avance, le son est pensé au millimètre. La chanteuse avoue être constamment à la recherche de la justesse. Son charisme et sa force d’interprétation nous embarquent dans univers jazzy peuplé de mélancolie pour un instant suspendu.

Il suffit de fermer les yeux et de se laisser porter par sa musique et sa voix unique, loin des clichés et des sentiers battus.

