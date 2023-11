LAAKE Salle communale d’Onex Onex, 28 février 2024, Onex.

LAAKE Mercredi 28 février 2024, 20h00 Salle communale d’Onex Dès CHF 20.-

Lorsque l’on écoute LAAKE, de son vrai nom Raphaël Beau, le premier réflexe est de fermer les yeux et de se laisser emporter dans un voyage musical immersif inoubliable. LAAKE nous fait vibrer et ressentir. Il nous fait vivre ses créations en nous invitant à le suivre dans un périple à la découverte d’un univers fort et entier, peuplé de rêveries, de tendresse et de mélancolie.

Avec son 2ème album Volt, l’artiste français nous demande de vivre le moment présent et de lâcher prise. Artiste au parcours exceptionnel, il découvre le piano à sept ans, apprend seul, à l’oreille, pour devenir un virtuose reconnu. Maestro aux multiples facettes, il détient le secret pour créer une véritable symbiose entre la musique classique et les beats électroniques. Il allie dans une harmonie sensorielle deux mondes qui s’opposent. C’est un magicien surdoué. Il nous abandonne avec ses derniers accords avec un sentiment d’émerveillement et l’envie de repartir pour un autre voyage au coeur de sa galaxie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-28T20:00:00+01:00 – 2024-02-28T21:30:00+01:00

Laake