Labess Salle communale d’Onex Onex, 25 janvier 2024, Onex.

Labess Jeudi 25 janvier 2024, 20h00 Salle communale d’Onex Dès CHF 20.-

Avec son 4ème album, Yemma, Nedjim Bouizzoul nous fait découvrir ses racines et ses origines. En arabe, Yemma signifie « maman ». Il s’agit bien de la mère au sens propre, mais également de la terre mère algérienne. L’artiste rend hommage à sa mère et dédie cet album à toutes les femmes. Yemma évoque les rencontres constitutrices d’identité qui enrichissent les voyages.

Les 14 titres mêlent les rythmes et les instruments latino américains rapportés de Colombie où la route a porté Labess en 2017, sans oublier le banjo et la mandole du Chaâbi, musique traditionnelle algérienne qui a imprégné l’enfance de Nedjim. Labess vous emmènera dans un périple festif à la croisée des cultures rappelant notre origine commune en tant que citoyen·ne·s du monde.

Salle communale d'Onex Route de Chancy 133, 1213 Onex Onex 1213 +41 22 879 59 99 http://www.spectaclesonesiens.ch

