ANNE DEPÉTRINI Jeudi 23 novembre, 20h00 Salle communale d’Onex Billet de 15.- à 42.- CHF

Vous l’avez peut-être vue sur Canal+ dans “Un autre journal”, dans “Burger Quiz” ou encore sur TMC dans l’émission “Quotidien”. Comédienne, réalisatrice, chroniqueuse mais aussi autrice, journaliste et présentatrice, Anne Depétrini (FR) aime explorer des chemins de traverses et se réinventer, sans cesse.

Toujours en mouvement, elle ajoute une nouvelle corde à son arc et présente cette fois-ci son premier one-woman-show. Elle nous entraîne ainsi dans ses interrogations existentielles et nous embarque dans son voyage ésotérique à la recherche du bonheur. Psychanalyse, voyance, magnétisme, Anne Depétrini partage avec humour et légèreté ses explorations et nous donne sa recette du bonheur.

Une bonne dose d’énergie revigorante.

Ouverture des portes à 19h.

En collaboration avec les Spectacles Onésiens.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

