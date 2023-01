Conférence : Le défi de l’enseignement dans la France périphérique Salle communale des eaux et forets Annecy Catégories d’Évènement: Annecy

Conférence : Le défi de l’enseignement dans la France périphérique Salle communale des eaux et forets, 24 février 2023, Annecy. Conférence : Le défi de l’enseignement dans la France périphérique Vendredi 24 février, 20h00 Salle communale des eaux et forets

5 euros, entrée gratuite pour les adhérents

Par Jean-Baptiste Nouailhac, fondateur d’Excellence Ruralités Salle communale des eaux et forets 113 bd du Fier, 74000 Annecy Annecy Annecy 74000 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

