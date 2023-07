Spectacle : les mamelles de Tirésias Salle communale de Saint-Georges-d’Aunay Catégories d’Évènement: Calvados

Saint-Georges-d'Aunay Spectacle : les mamelles de Tirésias Salle communale de Saint-Georges-d’Aunay, 16 septembre 2023, Saint-Georges-d'Aunay. Spectacle : les mamelles de Tirésias 16 et 17 septembre Salle communale de Les Mamelles de Tirésias, pièce de Guillaume APOLLINAIRE

Drame surréaliste (1917)

Samedi 23 septembre, 20h30 Compagnie La Male Herbe Avec Patrice Bougy, Nathalie Desmortreux, Cédric Dessaulx, Aurélien IMOFF, Romain MOTTE, Catherine PERRET

Piano : Patrice BOUGY. Conception générale : Françoise LABRUSSE Dans un prologue émouvant, le poète ,de retour du front, blessé et trépané l’année précédente, évoque pour son public la guerre et l’esprit nouveau qu’elle suscite.

Suit la pièce proprement dite qui, sous forme résolument burlesque, traite du sujet très sérieux de la dépopulation.

Nous avons retrouvé pour ce spectacle les musiques originales de Germaine Albert-Birot composées lors de sa création. Salle communale de Saint-Georges-d’Aunay, 14260 Seulline Saint-Georges-d’Aunay 14260 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

