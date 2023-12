Fête de l’Escalade des écoles de Gy et Presinge Salle communale de Presinge Presinge Catégorie d’Évènement: Presinge Fête de l’Escalade des écoles de Gy et Presinge Salle communale de Presinge Presinge, 12 décembre 2023 17:30, Presinge. Fête de l’Escalade des écoles de Gy et Presinge Mardi 12 décembre, 18h30 Salle communale de Presinge Boissons et pâtisseries en vente à la buvette. Salle communale de Presinge Chemin des Cordonnières 7 1243 Presinge Presinge 1243 Genève Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T18:30:00+01:00 – 2023-12-12T21:00:00+01:00

2023-12-12T18:30:00+01:00 – 2023-12-12T21:00:00+01:00 Zora Détails Heure : 17:30 Catégorie d’Évènement: Presinge Autres Code postal 1243 Lieu Salle communale de Presinge Adresse Chemin des Cordonnières 7 1243 Presinge Ville Presinge Age max 99 Lieu Ville Salle communale de Presinge Presinge Latitude 46.220376 Longitude 6.254657 latitude longitude 46.220376;6.254657

Salle communale de Presinge Presinge https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/presinge/