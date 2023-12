Apéritif du Nouvel An et Mérite communal Salle Communale de Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates Catégorie d’Évènement: Plan-les-Ouates Apéritif du Nouvel An et Mérite communal Salle Communale de Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates, 16 janvier 2024, Plan-les-Ouates. Apéritif du Nouvel An et Mérite communal Mardi 16 janvier 2024, 18h30 Salle Communale de Plan-les-Ouates Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

La population de Plan-les-Ouates est invitée à partager un moment de convivialité avec les autorités communales lors de l'apéritif du Nouvel An.

A cette occasion sera remis le Mérite communal. Le programme

A cette occasion sera remis le Mérite communal. Le programme 18h30: Accueil – Ouverture du buffet (apéritif dînatoire) et animation musicale

19h00 : Mot de bienvenue de Madame le Maire et présentation des thématiques/enjeux concernant l’année écoulée et à venir

19h15 : Remise du Mérite Communal

19h30 : Poursuite des festivités et échanges entre le public et les autorités communales

Salle Communale de Plan-les-Ouates
Route des Chevaliers-de-Malte 7, 1228 Plan-les-Ouates
Genève

