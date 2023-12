Ville en jeux Salle communale de Plainpalais Genève, 28 janvier 2024, Genève.

Ville en jeux Dimanche 28 janvier 2024, 10h00 Salle communale de Plainpalais gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-28T10:00:00+01:00 – 2024-01-28T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-28T10:00:00+01:00 – 2024-01-28T17:00:00+01:00

Pour le plus grand plaisir des petits et des grands, « Ville en jeu » est le rendez-vous ludique de l’hiver pour s’initier à de nouveaux jeux de société avec les ludothécaires, pour participer à des ateliers de création sur papier et carton, pour assister à des spectacles de magie et bien d’autres jeux et animations, durant toute une journée, bien au chaud à la salle communale de Plainpalais.

Le dimanche 28 janvier 2024 de 10h à 17h, suivez le programme de Ville en jeux!

Salle communale de Plainpalais Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 418 49 50 http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-communales/salle-communale-plainpalais/

