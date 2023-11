Prix IDDEA 2023 : Soirée de Gala Salle communale de Plainpalais Genève Catégorie d’Évènement: Genève Prix IDDEA 2023 : Soirée de Gala Salle communale de Plainpalais Genève, 28 novembre 2023, Genève. Prix IDDEA 2023 : Soirée de Gala Mardi 28 novembre, 17h00 Salle communale de Plainpalais Gratuit Le Prix IDDEA et ses partenaires ont le plaisir de vous inviter à la Soirée de Gala 2023, le mardi 28 novembre dès 17h45 à la salle communale de Plainpalais.

Retrouvez-nous pour une soirée festive mettant à l’honneur l’entrepreneuriat durable à Genève A cette occasion, les finalistes du Prix IDDEA 2023 présenteront leur projet à impact durable face au public. Les trois projets lauréats seront ensuite dévoilés et vous, membre du public, pourrez voter pour votre projet préféré afin de lui faire remporter le Prix du public. Nous nous réjouissons de vous accueillir ! Salle communale de Plainpalais Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 418 49 50 [{« type »: « link », « value »: « https://prix-iddea.ch/inscription-soiree-de-gala/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-communales/salle-communale-plainpalais/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T17:00:00+01:00 – 2023-11-28T21:00:00+01:00

2023-11-28T17:00:00+01:00 – 2023-11-28T21:00:00+01:00 DR Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Salle communale de Plainpalais Adresse Rue de Carouge 52, 1205 Genève Ville Genève Lieu Ville Salle communale de Plainpalais Genève latitude longitude 46.194014;6.143505

Salle communale de Plainpalais Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/