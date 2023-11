ASTRA : L’ASTRONOMIE AU FÉMININ / FEMMES ASTRONOMES Salle communale de Plainpalais Genève, 23 novembre 2023, Genève.

ASTRA : L’ASTRONOMIE AU FÉMININ / FEMMES ASTRONOMES Jeudi 23 novembre, 18h45 Salle communale de Plainpalais Gratuit, entrée libre

Dans le cadre des célébrations du centenaire de son existence, la Société Astronomique Genevoise (SAG) présente un événement dont le but est de contribuer au développement et à la diffusion de l’astronomie et des sciences qui s’y rattachent.

Dans cette lignée, ASTRA permet la rencontre entre femmes spécialistes et scientifiques avec un public de tout âge.

Le projet cherche à faire voler en éclats les barrières réelles ou imaginaires que rencontrent les jeunes filles et les femmes au sujet de leurs capacités et de leur légitimité. L’événement soutient également le développement de l’esprit critique pour contrer l’émergence d’informations non-vérifiées et contribuer ainsi à restaurer la confiance en la science.

Pour cette première édition, Yaël Nazé, astrophysicienne à l’Université de Liège présente sa conférence :

L’astronomie au féminin / Femmes astronomes

La conférence est accompagnée d’un mapping de l’artiste Sophie le Meillour avec un accompagnement sonore de Julie Semoroz.

La modération de la soirée est assurée par Corinne Charbonnel astrophysicienne et professeure ordinaire à l’Université de Genève.

Ouverture des portes à 18h30.

Équipe organisatrice

Ludivine Cornaglia : Conceptrice et co-organisatrice; Membre du comité de la Société Astronomique de Genève

Ekaterina Plys : Co-organisatrice ; Membre du comité de la Société Astronomique de Genève

Salle communale de Plainpalais Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 418 49 50 http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-communales/salle-communale-plainpalais/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T18:45:00+01:00 – 2023-11-23T20:00:00+01:00

2023-11-23T18:45:00+01:00 – 2023-11-23T20:00:00+01:00

Studio BAD